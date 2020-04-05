Наталья Подольская рассказала о нелюбви к ней Аллы Пугачевой

05.04.2020, 11:09, Разное

Российская певица Наталья Подольская рассказала, что Алла Пугачева невзлюбила ее на шоу «Фабрика звезд-5». Она была готова делать все возможное, чтобы понравиться Примадонне, но все оказалось безрезультатно.

На передаче «Фабрика звезд-5» Алла Пугачева являлась художественным руководителем, а Наталья Подольская — обычной участницей. По ее словам, легенда отечественной эстрады не скрывала своей нелюбви к будущей знаменитой исполнительнице, но она благодарна теперь звезде за хорошие отношения с Владимиром Пресняковым. «Можно не любить, главное не вредничать», – заявила певица.

В настоящее время Наталья Подольская отлично понимает, за что она не понравилась Примадонне. Тогда она хотела профессионально петь, как Селин Дион и многие другие артисты. Нынешняя супруга Максима Галкина надеялась услышать душевность в песнях участницы, но так и не получила ее. В жизни звездной исполнительницы имелись также трудности с супругом Владимиром Пресняковым. Еще в начале их любовной связи композитор Игорь Николаев сказал ей, что певец по-прежнему женат на Кристине Орбакайте. Она пришла в шоковое состояние и прекратила общаться с ним. Разлука продолжалась на протяжении пяти месяцев, а когда они снова встретились, то Пресняков уже находился в разводе.

Ранее сообщалось, что Подольская негативно отозвалась о муже, обозвав его ловеласом и обвинила в злоупотреблении алкогольными напитками. Пара хоть и прошла многочисленные ссоры, но и сейчас их отношения сложные.