Проценко оказался удивлен возрастом зараженных коронавирусом пациентов

05.04.2020, 11:08, Новости дня

Главврач больницы в Коммунарке, в которой лечат пациентов с коронавирусом, Денис Проценко рассказал, что медики были удивлены возрастом первых пациентов, зараженных COVID-2019.

«Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала», – сказал он в фильме журналиста Антона Красовского, передает RT.

Он пояснил, что все заболевшие были младше, чем ожидалось.

Отметим, что сам Проценко также заразился коронавирусом. Он, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, чувствует себя приемлемо.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.