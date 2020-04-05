 

Проценко оказался удивлен возрастом зараженных коронавирусом пациентов

05.04.2020, 11:08, Новости дня

Главврач больницы в Коммунарке, в которой лечат пациентов с коронавирусом, Денис Проценко рассказал, что медики были удивлены возрастом первых пациентов, зараженных COVID-2019.

«Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала», – сказал он в фильме журналиста Антона Красовского, передает RT.

Он пояснил, что все заболевшие были младше, чем ожидалось.

Отметим, что сам Проценко также заразился коронавирусом. Он, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, чувствует себя приемлемо.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Хирурги перепутали протезы и установили имплант не на ту ногу

18.02 / Песков: никаких российских войск в Ливии нет

21.02 / Валерия поведет “Сильных женщин” в Госдуму

27.02 / Осужденного полковника Захарченко обвинили в получении взяток на 1,5 млрд рублей от структуры «Газпрома» и подрядчика РЖД

13.02 / Путин отказался заменять «папу» и «маму» на «родителя №1» и «родителя №2»

31.03 / В Киеве начали тестировать на коронавирус всех пациентов с воспалением легких – Кличко

05.02 / Верховная Рада отклонила законопроект о выплате пенсий жителям ОРДЛО

01.04 / Hokkaido Shimbun – коронавирус ударил и по японско-российским переговорам

15.03 / Соловьев раскритиковал «людей с прекрасными лицами» за защиту дела «Сети»

25.03 / В России 163 новых случая заражения коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска