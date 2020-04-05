Историка Соколова этапировали в СИЗО «Кресты»

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05.04.2020, 11:08, Новости дня

Обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова этапировали из Москвы в Санкт-Петербург, в СИЗО «Кресты», сообщил источник в следственных органах.

«Соколов доставлен в «Кресты» в воскресенье», – передает его слова ТАСС.

В середине марта расследование дела Соколова было завершено, оно передано в суд.

В ноябре 2019 года историк застрелил 24-летнюю аспирантку, с которой состоял в отношениях. Он попытался избавиться от трупа, расчленив и выбросив его в реку, но был задержан.

Соколов признался в убийстве, согласился с арестом. Его признали вменяемым.



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