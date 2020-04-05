Воробьев пока не видит необходимости в пропускном режиме

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05.04.2020, 11:06, Новости дня

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье заявил, что пропускной режим в регионе пока не требуется. Губернатор надеется, что динамика распространения коронавируса COVID-19 и не потребует введения таких мер. Как написал Воробьев в соцсети "ВКонтакте", если пропуска будут введены, в первую очередь их получат те, кто "лечит, кормит, обеспечивает жизнь в Подмосковье".

В области 12 органов и ведомств наделены полномочиями штрафовать предприятия за нарушение режима повышенной готовности, продолжил губернатор. С их списком можно ознакомиться на сайте MOSREG.RU.

По словам Воробьева, контроль необходим для защиты сотрудников и сдерживания пандемии коронавируса. Воробьев пообещал поддерживать бизнесменов, соблюдающих требования.

Ограничительные меры (выход из дома только в аптеку или магазин) будут действовать в Подмосковье до 1 мая.



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