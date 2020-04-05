Мнение: Увидев дом человека, которому “очень нужна помощь”, волонтер обалдел

05.04.2020, 11:05, Разное

Волонтер Женя Брянцев в Крыму помогает пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, малоимущим – в общем, всем, кто должен получить от властей бесплатные продуктовые наборы и помощь. Он приезжает по адресу, и видит дом “малоимущего”. У него падает челюсть. Многие, увидев домик малоимущего, решили, что Севастополь в Крыму, похоже, – самый богатый город России. Это не так. Но человек живет неплохо. Потому что… умеет жить! Так он считает.

Сам Женя пишет:

“Я волонтёр, я участвую в работе штаба #МыВместе. Работа такая – в колл-центр звонят пожилые люди сидящие дома в самоизоляции и просят помочь. Купить продукты, лекарства, выгулять собаку или выкинуть мусор. Еще мы доставляем бесплатные продуктовые пакеты. Вот про них и речь. Они предназначены для тех, кто действительно нуждается. Для стариков, которым некому кроме нас помочь. И мне было очень неприятно видеть, что на днях нас вызвали с бесплатным пакетом в роскошный дом, да еще попросили докупить продукты, скажем так, не первой необходимости. Значит у людей деньги есть, но они всё равно запрашивают бесплатную помощь, отнимая ее у тех, кто в ней нуждается. Мы конечно отдали пакет, но… Люди, имейте совесть!”

Позже выяснили, что хозяин особнячка попросил “волонтеров” подогнать ему коньячку, чтобы продезинфицировать себя изнутри. За дополнительные деньги, конечно. Нашел себе бесплатных курьеров на государственной службе. Ребята помогать вызвались, а люди решили, что можно их и “погонять” – “молодые, все равно им, видно, делать нечего”. Это прямая речь одного из таких господ.

Женя усвоил, что совесть есть не у всех. Зря он согласился помочь. Но не согласился бы, на него бы пожаловались, рассказывают коллеги. Потому что “такие люди сразу звонят в штаб и говорят, что волонтеры плохо им помогают”.

Есть светлые ребята, такие, как Женя, а есть такие, как владельцы таких вот особнячков. Такова реальность, увы.

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