Мнение: Тюремный срок за геометрическую прогрессию

05.04.2020, 11:02, Разное

Я добавил к своему расчёту распространения эпидемии ещё один столбец — отставание от базового, «лобового» графика. Как видите, предпринятые властями России меры начали работать: если в середине марта количество заболевших увеличивалось на 30% в день, то теперь скорость резко снизилась, и мы увеличиваем отрыв от базовой экспоненты.

Главная проблема в том, что если снять карантин прямо сейчас, эпидемия, вероятно, вернётся обратно к базовому сценарию, плюс 30% ежедневно. А если не снимать карантин, то начнёт загибаться бизнес, что приведёт к серьёзной безработице и к экономическому спаду.

Любопытный комментарий по этому поводу я получил сегодня утром:

https://olegmakarenko.ru/1826984.html?thread=738385832#t738385832

Когда прибыли растут — вот мы какие активные и инициативные, учитесь у нас, все могут если захотят, поднимайте задницы с диванов, etc. Атлант расправляет плечи, в общем.

Когда падают — плечи стремительно скукоживаются в плечики, а пластинка сразу же меняется на “спасите-помогите”.

И все эти люди хотят общественной поддержки или хотя бы сочуствия?

Коронавирусные пертурбации продлятся… ну пока непонятно сколько, но допустим полгода. Поэтому государственную поддержку предлагаю оказывать только тем бизнесам, кто до нынешнего кризиса на протяжении минимум полугода добровольно (и желательно без песни, то есть не вопя на каждом углу о своей “социальной ответственности”) перечислял не менее 50% чистой прибыли в благотворительные фонды. А всех остальных считать жлобами и барыгами (каковыми они на самом деле и являются) и относиться к ним соответственно. Жлобы и барыги — они как мусор и говно, сами заводятся. Эти передохнут — через пару недель новые появятся. Обществу тоже нужна генеральная уборка.

Басня «Свинья под дубом» актуальна как никогда. Социалисты даже не понимают, что их сегодняшний высокий уровень жизни, когда на нормальные сапоги не надо копить несколько месяцев, обеспечен исключительно теми самыми «жлобами и барыгами», которые платят социалистам хорошую зарплату, и которые обеспечивают их дешёвыми товарами.

Про более высокий уровень понимания, — про признательность к людям, которые многое сделали для общества, про обычное человеческое сочувствие, — я даже не говорю. До этого мысль новых левых не доходит почти никогда. «Государство запретило вам работать, и где ваши прибыли теперь?», — вот вершина мысли типичного социалиста, который сначала с издёвкой задаёт этот вопрос, а потом сам на него и отвечает: «Вот видите, не работает ваш капитализм!».

Лично я за бизнесменов особо не беспокоюсь. Да, действительно, в нашем кругу принято ныть и прибедняться: это защитная реакция в условиях отсутствия в России представляющей бизнес партии, которая возмутилась бы тем, что мы находимся сейчас на положении евреев начала XX века, являемся легальной мишенью для ненависти многочисленных шариковых. Вместе с тем средний бизнесмен — это не беспомощный коммунист с лапками, средний бизнесмен умеет решать очень сложные задачи.

Каким бы глубоким ни был этот кризис, значительная часть бизнеса его успешно переживёт, а разорившиеся или найдут себе хорошую работу, или откроют через несколько лет новое дело. Если бы мы играли в компьютерную игру, я бы пожал плечами и сказал бизнесу «git gut», — играй лучше.

Вместе с тем реальная жизнь — не компьютерная игра. В реальной жизни у нас есть сотрудники, которым мы платим зарплату, и потому вариант «закрыть ресторан и уйти на пару лет в отпуск» обычно не рассматривается: мы не можем вот так просто взять и отправить людей на улицу в условиях, когда они не смогут найти себе новую работу. Кроме того, реплика «играй лучше» справедлива, когда игра идёт. Кричать «играй лучше» тому, кто сидит в раздевалке и не может выйти на футбольное поле, так как поле закрыли на карантин — это уже какой-то средневековый уровень несправедливости.

Пожалуй, я бы не стал писать про средневековье, если бы не столкнулся на днях с ещё одним проявлением варварства. Моя табличка по эпидемии, которую я регулярно обновляю, составлена очень просто — я взял темпы распространения инфекции в других странах и подставил туда время, когда коронавирус начал развиваться в России.

Минимально знакомому с математикой человеку понятно, что никакого нагнетания тут нет: это просто сценарий, по которому могла бы пойти эпидемия, если бы власти ничего не предприняли для её сдерживания. К сожалению, как выяснилось, в интернете полно дикарей. Вы не поверите: сразу несколько человек на разных ресурсах предложили посадить меня в тюрьму за то, что я посмел рассчитать в экселе экспоненту! Я прямо почувствовал себя астрономом из прошлых веков, которому приходилось скрывать свои знания, чтобы его не сожгли на костре. Страшно подумать, что скажут эти товарищи, когда узнают, что для расчёта отставания от базового сценария я использовал ещё и логарифм: вероятно, предложат расстрелять меня за использование троцкистских заклинаний.

Демонстрировать геометрическую прогрессию широкой публике нужно именно потому, что многие спали в шестом классе и не понимают, как она работает. Ещё недавно многим казалось, будто 100 заражённых на огромную Россию — это пустяки, и что в самом худшем случае у нас будет, может быть, несколько сотен больных, которых наши врачи успешно вылечат. Именно эти неграмотные люди прилетали из Италии или Ирана, а потом, игнорируя карантин, десятками заражали окружающих.

Геометрическая прогрессия работает быстро и жёстко. Вчера у нас было 5 тысяч заражённых. США преодолели эту отметку три недели назад. Если мы пойдём по американскому сценарию, то к концу апреля у нас будет то же, что и в США — 300 тысяч больных, перегруженная система здравоохранения и трупы в рефрижераторах:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html

Повторюсь, в России власти принимают меры, и мы, вероятно, по американскому сценарию не пойдём. Но наши власти принимают меры именно потому, что кто-то сверху знает математику и умеет считать геометрические прогрессии в экселе.

Было бы неплохо, чтобы этим озаботились и простые граждане тоже. Если бы каждый подходил к инфекции ответственно, если бы любители заграничного отдыха высиживали дома положенные две недели карантина, возможно, нам с вами и не пришлось бы сейчас закрываться на весь апрель.

Кстати, к вопросу об ответственном бизнесе. Теоретически и я, и многие мои знакомые вполне могли бы сейчас организовать швейное производство, начать шить медицинские маски. Нужные навыки у нас есть, купить станки и нанять швей — не проблема, обеспечить защиту от инфекции в цеху — решаемая проблема.

Одной из причин, по которой мы не стали даже дёргаться в этом направлении, стала дикость нашего общества. В условиях спешки и дефицита невозможно производить маски по той же цене, по которой их производят на огромных фабриках в Китае: станки стоят денег, швеям надо платить повышенную зарплату, материалы надо доставать с боями по завышенной во много раз цене. Надо будет заложить в себестоимость и бюрократию, которая попытается первым делом закрыть новое производство, так как во время карантина все должны сидеть по домам и скучать.

В итоге получится, что если в мирное время одна маска стоит, допустим, 50 копеек, то во время эпидемии её себестоимость составит, допустим, 25 рублей. А теперь задумайтесь, как назовут обыватели бизнесмена, который попытается продавать маски даже без своей наценки, ровно за 25 рублей, в которые маски ему обошлись? Вот одна из причин, по которой в России сейчас нет масок в аптеках. Мало кто готов терять деньги, рисковать здоровьем и совершать управленческий подвиг, чтобы его потом называли «барыгой и спекулянтом».

Некоторые пишут сейчас, что всё это ерунда, и что коронавирус на самом деле «не страшнее гриппа». Для меня уже ясно, что коронавирус плотно встал в одну шеренгу с полётом на Луну, убийством Кеннеди и терактом 9-11: планета будет ещё долгие десятилетия до хрипоты спорить о том, что же в 2020 году произошло. Тем не менее есть факты которые нельзя отрицать: система медпомощи в поражённых регионах Италии и США встала ступором, а морги и крематории в этих регионах не справляются с проводами погибших. При гриппах такого не было даже близко.

У нас уже есть данные по заражённому круизному лайнеру, «Даймонд Прицесс». На 4 апреля из 712 зараженных:

— определилась судьба 630 (11 умерло и 619 излечились);

— не определилась судьба 82 (из них 10 в критическом состоянии).

Это, опять-таки, значительно хуже, чем грипп.

Вторая сторона проблемы в том, что болезнь — только часть общего глобального кризиса. Мировая экономика трещит по швам, а правительства многих стран под шумок занимаются такими вещами, от которых в здоровое время у граждан волосы встали бы дыбом.

Мне пишут, например, что в Финляндии сейчас произошёл чуть ли не государственный переворот, а в Германии тестируют приложение для тотального контроля за перемещениями людей:

https://blackpaper2015.livejournal.com/3238.html

Возвращаясь к математике — элементарные расчёты показывают, что эпидемия ещё только набирает обороты, и что нынешний миллион с лишним заражённых вполне может вырасти как минимум в 10-100 раз:

https://www.worldometers.info/coronavirus/

С практической точки зрения это значит, что наша с вами задача — по возможности сидеть дома, блюсти социальное дистанцирование и… рассчитывать ресурсы исходя из того, что в мае-июне мы вполне можем увидеть дальнейшее ухудшение ситуации. Даже если Россия сумеет справиться с инфекцией лучше Китая, нам всё равно, вероятно, придётся как-то справляться с низкими ценами на нефть, с массовыми банкротствами, с плотно забытой за последние 15 лет безработицей и с прочими прелестями окутавшего планету глобального кризиса.

PS. Чтобы мой пост не был слишком мрачным, вот вам Циклоша:

https://vk.com/wall-193439146_5154

Ветеринары передали это милое существо клинической больнице Ленобласти, оно будет заниматься дезинфекцией помещений и одежды персонала.