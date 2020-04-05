Мнение: От карантина к кризису

05.04.2020, 10:55, Разное

Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу нового типа среди всех российских регионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА "Новости". Глава города объяснил свою оценку большим количеством людей, возвращающихся в Россию через Москву, и высоким числом зараженных.

Буквально неделю назад я выезжал из Москвы. Никакого контроля на транспорте не заметил. Ни в метро, ни на наземном транспорте, ни на двух вокзалах. Не было его и месяц назад. Внезапное прозрение московского бургомистра, наступившее прямо сейчас, вызывает вопрос и к нему, и ко всем соответствующим службам города – а где вы раньше были? Если эпидемия бушует с начала нового года и уже с середины февраля стало очевидно, что она приобретает трансграничный характер, то что именно было сделано в Москве для минимизации этих рисков? Или большое количество людей, которые перемещаются через Московский транспортный узел, как-то изменилось за последние дни?

У каждой ошибки, как известно, есть фамилия, имя, отчество. У катастрофы под названием Россия эта фамилия известна – Путин. У московской зоны риска она тоже не секрет – Собянин. Если в рейс выпустят пьяного водителя и он устроит аварию, то кроме водителя следователи неизбежно зададут вопросы и руководству автопарка. И будут правы – кто должен был организовать процесс допуска, почему пропустили, кто несет ответственность? Но вот в нашем случае есть некая абстрактная Москва, которая вдруг попала в самую высокую группу. Вот так было все хорошо, а потом раз – и попала. Сама.

Собственно, поэтому московские власти сейчас и кошмарят население города, чтобы за откровенно фашистскими мероприятиями скрыть и прикрыть свои собственные провалы и просчеты, допущенные ранее. Перерасход ресурсов на тотальную блокаду, безусловно, гораздо выше, чем если бы два месяца назад были введены меры по контролю над наиболее рискованными в плане массового скопления людей местами – транспорте в первую очередь.

Но так как ничего не делалось вообще, а то, что делалось, было чистой воды имитацией, то теперь по законам жанра следует бурная имитация деятельности. Практического смысла не имеющая. Всё уже случилось.

Сказанное относится и к стране. Наш храбрый президент, сидящий сейчас в кустах, устроил в стране армагеддон лишь потому, что отпущенное ему время в два месяца он протратил на что угодно, но не на подготовку к сегодняшним событиям. С его галактических масштабов такая мелкая пылинка, как Россия, казалась ему недостойной внимания. Последствия его управления мы наблюдаем и ощущаем на себе прямо сейчас.

У нас нет проблем с эпидемиями и болезнями на самом деле. Это обычные проблемы, которые всегда возникают в жизни человека и государства. Они для того и нужны, чтобы их решать. Наша проблема – не коронавирус. Наша проблема – в неработающей системе управления. Она есть то базовое противоречие, не решив которое мы постоянно будем жить от карантина к кризису.