 

Apple выкупила стартап Voysis для улучшения Siri

05.04.2020, 10:53, Разное

Американская фирма Apple выкупила стартап из Ирландии Voysis, которая выпускает технологии на платформе искусственного интеллекта. Это поможет корпорации улучшить голосового ассистента Siri.
Стартап Voysis занимается обновлением голосовых помощников в компьютерных программах для интернет-приобретений. Компания разрабатывает механизмы, при помощи которых ассистенты смогут быстрее и точнее распознавать обычные команды от пользователей. По словам представителей корпорации Apple, она время от времени покупает IT-фирмы, но обычно публично не обсуждает собственные цели. Как сейчас предполагается, технологии ирландцев окажут содействие «яблоку» в улучшении понимания человеческой речи ассистентом Siri.

За последнее время Apple стала одним из ведущих приобретателей стартапов, деятельностью которых является создание систем на базе ИИ. Ирландский бренд работает на рынке уже в течение восьми лет и за весь период смог поставить свои продукты нескольким компаниям. Три года назад Voysis получила инвестиции от Polaris в сумме восьми миллионов американских долларов.



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