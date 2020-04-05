Оперштаб опроверг информацию о заражении коронавирусом сотрудников мэрии Москвы

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05.04.2020, 10:48, Новости дня

Сведения в соцсетях о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников мэрии столицы являются не соответствующими действительности, информирует оперштаб Москвы.

«Информация в социальных сетях о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников мэрии является ложной. Среди всех зафиксированных случаев заражения нет сотрудников мэрии с указанными именами и первыми буквами фамилий», – говорится в Telegram-канале оперштаба.

Между тем, Роспотребнадзор сообщил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки выросло на 536, до 3 тыс. 893 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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