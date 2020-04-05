Мнение: Вырождение исторической живописи на примере св. Ольги Киевской

05.04.2020, 10:35, Разное

Святая Ольга, бабушка Владимира, крестителя Руси, первая представительница Рюриковичей, принявшая христианство — важнейшая персона для нашей культуры. Поэтому нет ничего странного, что на ней продолжают топтаться живописцы XX-XXI веков, демонстрируя всю деградацию и дурной вкус современного понимания исторической живописи. Давайте взглянем.

С чем сравнивать — есть: на рубеже XIX-XX веков несколько мощных и красивых образов княгини Ольги нам оставили Васнецов, Нестеров, Бруни и Рерих…

Святая Ольга. Фрагмент эскиза фрески, худ. Виктор Васнецов



Итак, нонешные живописцы забыли, как круто переосмыслили исторический жанр такие русские художники, как, скажем, Репин и Суриков. И лепят вот такие сусальные открыточки, отливающие позолотой. Вот например тут Ольга сидит в ванне, сорри, в купели. Обратите внимание, как плохо, слабо, написан ее профиль.

Крещение княгини Ольги в Константинополе. Худ. Ефошкин Сергей Николаевич (р. 1960)



Кстати, сия работа — зримое свидетельство того, что византийцы (одетые, стоят), кушали лучше, чем дикие славяне. А иначе почему головы стоящих примерно на 30% больше головы св. Ольги? А если б их головы были одинакового размера, то на картине ольгина должна была быть крупнее все равно, из-за перспективного искажения.

Итак, достижения наших мастеров забыты. Современные исторически-православные живописцы больше склоняются к школе покойных В. Шварца и К. Лебедева (при всем моем к ним уважении за любовь к редким сюжетам): то есть такая коричневая, скучная цветовая гамма, никакой экспрессии в позах, никакого движения, эмоций. Все стоят, позируют словно на сцене в театре, причем не в драматическом, а в оперном.

Вот другая картина про столкновение славянки Ольги с византийской цивилизацией. Ну не буду даже останавливаться на том, что через этот дверной проем Святой Софии такой вид не очень открывается (это можно, пустяки, художественное преувеличение). Главное, на что обратите внимание: фигуры людей стоят как шахматные, ровно и неподвижно, никакого тела под тканями не угадываются, драпировки фигуру не обрисовывают. Художники с наслаждением занимаются читерством, возможность которого предоставляет им средневековая мода.

Святая княгиня Ольга вступает в храм св. Софии. Художник Игорь Машков (р. 1967)



Другая отличительная черта современных “исторических” художников: если стоит выбор между версией науки и версией жития святой, то они предпочтут вторую. Вот что гласит церковная легенда: мол, княгиня Ольга была такая безумная красавица, что когда она приехала в Константинополь, то император в нее влюбился и возжелал жениться. Княгиня Ольга подумала: “зачем мне должность императрицы Византийской империи, у меня же ёлки!” и отказала ему, но он все не унимался. Тогда она пошла на хитрость, и попросила императора во время процедуры ее крещения стать крестным отцом. Император ступил и согласился, а Ольга потом заявила “обманули дурака на четыре кулака! на крестной дочери жениться нельзя!”. Тем и дело кончилось.

Историки же пишут, что судя по датам, в Константинополь Ольга приехала почтенной вдовой примерно 37 лет и вряд ли ослепляла своими прелестями изнеженных византийцев. Ну и жена императора Константина Багрянородного, звавшаяся Еленой, всю дорогу была жива, и никаких проблем с мужем не имела, о разводе речи и не заходило никогда.

Но вот на этом полотне блондинка Ольга, ага, прелестна и юна. (Но зато художник знает анатомию!)

Княгиня Ольга. Крещение. Первая часть трилогии “Святая Русь” С. Кириллова, 1993



О, а еще вот такая штука есть: художники, которые решили, что после Руссо-Таможенника и Пиросмани все можно, и анатомии с композицией знать не обязательно. А что у них так криво выходит, так это не потому, что они лентяи-недоучки, а потому что это “примитивизм”, фишка такая, наивное очарование непосредственности.

Вот то, что ниже, это “очарование” непосредственности, по мнению автора картины можно приобрести за скромную сумму в 7850 долларов США.

Мацуков Геннадий. “Первая встреча Киевского князя с Ольгой”. До 2014 года



В общем, только автор вот этого рисунка в стиле комикс меня в этом контексте и утешил… Его автор хотя бы помнил, что: а) рисовать надо уметь; б) княгиня Ольга была с таким характером, что палец ей в рот не клади, и писать умильных дев с гладеньким личиком идиоток, изображая ее, не стоит.

Автор • MONS • Вроде это из https://vk.com/artbymons , то есть автора зовут Татьяна Сафонова



А вы что думаете, нужно знать анатомию, чтобы рисовать исторические сюжеты?