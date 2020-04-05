 

Расстрелявшего пять человек под Рязанью мужчину штрафовали за свастику в соцсетях

05.04.2020, 10:30, Новости дня

Мужчина, который расстрелял в поселке Елатьма Рязанской области пять человек, три месяца назад понес административное наказание за размещение свастики в соцсетях, а в последнее время находился в отпуске по уходу за ребенком, сообщают СМИ.

Известно, что мужчина работал в психоневрологическом диспансере, при этом отличался особой жестокостью – якобы пациенты видели, как он убивал животных, информирует Life.

В последнее время он находился в отпуске по уходу за ребенком.

Для убийства, по данным портала, он воспользовался карабином «Вепрь».

Напомним, накануне мужчина 1988 года рождения расстрелял компанию из пяти человек, которая шумела под его окнами. Подозреваемый задержан, его допрашивают. Было опубликовано видео с места убийства.

Убитыми оказались пятеро молодых людей, в том числе девушка 22 лет и ее 24-летний муж.



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