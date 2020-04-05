 

Астрономы нашли похожую на Млечный путь аномальную галактику Мессье 94

05.04.2020, 10:30, Разное

Астрономам удалось обнаружить аномальную галактику, названную Мессье 94. Ученые указывают на ее явное сходство с Млечным Путем, но все же имеется существенное отклонение от нормы.
Оно заключается в количестве галактик-сателлитов. Так, у Мессье 94 их только два, а у Млечного Пути насчитывают десять подобных спутников. При этом малое количество галактик-сателлитов невозможно назвать стандартным отклонением от нормы, поскольку все существующие теории и гипотезы утверждают, что галактики, похожие на Млечный Путь, должны иметь большое количество спутников. Из-за этого астрономы сочли данное явление аномальным.

Однако исследователи не отчаиваются. Они полагают, что новая информация позволит найти им ответы на важные вопросы, касающиеся формирования галактик и их эволюции. Астрономы планируют и дальше проводить исследования в данном направлении.



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