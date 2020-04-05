В Москве за сутки выявили 536 новых случаев коронавируса

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05.04.2020, 10:30, Новости дня

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки выросло на 536, до 3 тыс. 893 человек, информирует столичное управление Роспотребнадзора.

«По состоянию на 05.04.2020 в Москве подтверждена коронавируская инфекция у 3 893 человек», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В субботу сообщалось, что в РФ за сутки зафиксировали 582 новых случая коронавируса, в том числе 434 – в Москве. Всего в стране зарегистрирован 4 тыс. 731 случай COVID-2019.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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