В Москве за сутки выявили 536 новых случаев коронавируса
05.04.2020, 10:30, Новости дня
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки выросло на 536, до 3 тыс. 893 человек, информирует столичное управление Роспотребнадзора.
«По состоянию на 05.04.2020 в Москве подтверждена коронавируская инфекция у 3 893 человек», – передает ТАСС сообщение ведомства.
В субботу сообщалось, что в РФ за сутки зафиксировали 582 новых случая коронавируса, в том числе 434 – в Москве. Всего в стране зарегистрирован 4 тыс. 731 случай COVID-2019.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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