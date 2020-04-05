«Много расплодилось уродов»: Закрывшая комментарии Лариса Гузеева пожелала «смерти» хейтерам

05.04.2020, 10:30, Разное

Российская телеведущая Лариса Гузеева попросила прощения у фанатов за закрытие сообщений и пожелала всем «уродам» и своим хейтерам «захлебнуться в желчи». Об этом она пояснила в соцсети Instagram.

Лариса Гузеева объяснила такой поступок усталостью от активности хейтеров, пожелав «смерти» всем плохим людям, которые постоянно критикуют ее. Она попросила прощения у подписчиков за закрытие комментариев, отметив, что на такую меру ей пришлось пойти из-за нашествия «уродов». Приватные сообщения отечественная знаменитость тоже не читает, удаляя их. При этом она не исключила, что через определенное время снова станет общаться с фолловерами. Ведущая довольно часто вступает в конфликты с поклонниками. Не так давно одна из почитательниц предложила Ларисе Гузеевой быть выше их и не обращать внимания на критику, но звезда отметила, что сама разберется в этой ситуации.

В период карантина ведущая «Давай поженимся» продемонстрировала фанатам кадры, как занимается физкультурой на карантине. У нее дома имеется беговая дорожка, на которой Гузеева постоянно упражняется. По словам теледивы, до этого она занималась спортом еще в школьные годы, но те занятия совсем не нравились ей. Критично ведущая относится к жителям Москвы, которые по различным причинам нарушают режим самоизоляции. Она возмущается их безответственностью в непростое время.