 

Известный тренер стал отцом в пятый раз

05.04.2020, 10:25, Разное

Главный тренер футбольного клуба “Ростов” Валерий Карпин стал отцом в пятый раз. Супруга Дарья Гордеева подарила ему дочь. 

В социальных сетях Карпин опубликовал фотографию, сделанную в больничной палате. В кадре он обнимает жену. “Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки”, – подписал снимок счастливый отец.

Напомним, Валерий Карпин сочетался браком с Дарьей Гордеевой летом 2017 года. В 2018 году супруга родила ему девочку Дарью. Тренер также воспитывает двух детей от первого брака – Марию и Валерию. Кроме того, у него есть внебрачная дочь Вероника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin) 4 Апр 2020 в 7:25 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Кира Найтли ищет двойников для откровенных сцен

09.02 / Косметологи порекомендовали необычное применение сахара для красоты тела

31.03 / Сергей Соседов поверил в нефть Аллы Пугачевой

14.03 / NASA отложило создание пилотируемой окололунной станции Gateway

31.03 / Скандалы: Карантин по-украински

13.03 / Личное: Пусть сдохнет

19.03 / Страх. Монолог американского доктора

20.02 / Астролог Алла Новокрещенова считает опасным вступать в брак в зеркальные даты

04.03 / Наука: В образцах меда по всему миру обнаружили высокую концентрацию инсектицидов

13.02 / Лето посреди зимы: как Максим Виторган и Нино Нинидзе отдыхают в Омане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска