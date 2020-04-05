Известный тренер стал отцом в пятый раз
05.04.2020, 10:25, Разное
Главный тренер футбольного клуба “Ростов” Валерий Карпин стал отцом в пятый раз. Супруга Дарья Гордеева подарила ему дочь.
В социальных сетях Карпин опубликовал фотографию, сделанную в больничной палате. В кадре он обнимает жену. “Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки”, – подписал снимок счастливый отец.
Напомним, Валерий Карпин сочетался браком с Дарьей Гордеевой летом 2017 года. В 2018 году супруга родила ему девочку Дарью. Тренер также воспитывает двух детей от первого брака – Марию и Валерию. Кроме того, у него есть внебрачная дочь Вероника.
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