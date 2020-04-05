Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались спустя два месяца после воссоединения

05.04.2020, 10:14, Разное

Ченнинг Татум и Джесси Джей вошли в одну реку дважды… и вышли из нее: 39-летний актер и 32-летняя певица в начале этого года вновь объявили себя парой, но их отношения продлились всего два месяца.

Они очень заботились друг о друге и рискнули попробовать еще раз, но поняли, что лучше двигаться дальше отдельно. Это решение обоюдное, они остались друзьями,

– сказал источник People. Западные СМИ также выяснили, что Татум уже присоединился к приложению для знакомств Raya.

Ченнинг Татум и Джесси Джей Напомним, о романе актера Ченнинга Татума и певицы Джесси Джей стало известно в октябре 2018 года, после того, как они были замечены на романтическом свидании в ресторане Henry’s Tavern в Сиэтле. Спустя несколько дней после этого супруга Ченнинга Дженна Дьюэнн официально подала на развод, поставив точку в отношениях, о конце которых они объявили еще весной. В конце 2019 года Ченнинг и Джесси расстались.

Там не было никакой драмы. Они просто решили идти разными путями. У них разные приоритеты по жизни, мало пересечений. Их отношения были полны веселья, но ни к чему серьезному это не привело. Кроме того, Ченнингу нужно много времени проводить в Лос-Анджелесе, чтобы общаться с дочерью Эверли, а Джесси предпочитает Англию,

– рассказал тогда источник People. В начале этого года пара возобновила отношения, появившись рука об руку на красной ковровой дорожке MusicCares Person of the Year.

Нет никого более потрясающего и красивого, чем Джесс. И да, включая мою бывшую. Так что извините за ваше мнение. Но то, что я сказал, – это факты. Только факты,

– написал после Татум в соцсетях. Но, как мы видим, его хватило ненадолго.

Ченнинг Татум и Джесси Джей