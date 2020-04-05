Часы Apple Watch стали поддерживать операционную систему Android

05.04.2020, 10:09, Разное

Компания Apple, занимающая одну из ведущих позиций на рынке «умных» часов благодаря Apple Watch, решила оснастить своё устройство поддержкой операционной системы Android 10. Для осуществления данного плана была разработана специальная программа, совмещающая гаджет со смартфонами.

Впрочем, пользователю в любом случае придётся оплачивать ежемесячную подписку за 5 долларов, если он хочет активизировать новую функцию. Помимо этого, в наличии должна быть и индивидуализированная учетная запись Apple ID. Первый месяц нововведения – бесплатный, а само приложение уже появилось в сервисе Google Play несколько дней назад. Если условия стандартной подписки не подходят юзеру, есть студенческий вариант за 2 доллара в месяц.

Годовая подписка обойдется пользователям в 50 долларов. Таким образом в компании хотят увеличить продажи Apple Watch, которые и так являются одними из лидеров в своём сегменте. На сегодняшний день выпущено несколько разных модификаций смарт-часов от американских производителей.