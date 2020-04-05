В Snapchat в период самоизоляции выходит новое шоу Уилла Смита

05.04.2020, 10:09, Разное

Известный актер Уилл Смит начал снимать на карантине новое шоу под названием Will From Home. Проект о жизни артиста, его близких и друзей выходит на сервисе Snapchat.

Уилл Смит, известный по многочисленным голливудским кинокартинам, в сериале в условиях самоизоляции расскажет зрителям о членах собственной семьи, пообщается со специальными гостями и рядовыми гражданами, которые тоже используют метод социального дистанцирования. Съемочная площадка артиста находится в его собственном гараже, именно там будет проходить весь рабочий процесс.

По словам руководителя оригинального контента Snap Шона Миллса, идея создания такого шоу появилась после разговоров между сотрудниками продюсерской компании Уилла Смита Westbrook Media и Snapchat на тему появления новых творческих мыслей и способов рассказывать истории во время эпидемии коронавируса. Шон Миллс добавил, что афроамериканский актер чувствовал нереализованную творческую энергию и волновался из-за огромного желания сделать что-то новое.

Компания в самом начале ограничительных мер хотела поддержать освещение новостных материалов на сервисе, но вскоре его сотрудники заметили большой интерес со стороны пользователей к контенту развлекательного характера. В нынешнее сложное время публика требует чего-то положительного, а проект «Уилл из дома» отлично подходит для этого. Новые серии шоу будут показывать по понедельникам, средам и пятницам.