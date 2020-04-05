 

У главы скорой помощи Москвы заподозрили коронавирус

05.04.2020, 10:08, Новости дня

Заражение новой коронавирусной инфекцией заподозрили у главы скорой помощи Москвы Николая Плавунова, сообщают СМИ.

Он самоизолировался в своем кабинете, пишет РЕН-ТВ.

Плавунова решили проверить на коронавирус после того, его у первого зама Дмитрия Гаврилова и зама по медицинской части Георгия Введенского заподозрили наличие COVID-19.

Проверяют также других сотрудников руководства столичной скорой.

Напомним, ранее заразился коронавирусом главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, чувствует себя приемлемо.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Из-за пранка про коронавирус в метро Москве возбудили дело

21.03 / Дополнительные стационары для борьбы с коронавирусом запустили в Москве

20.02 / Блогеры опровергли миф о «черном небе» над Красноярском

25.02 / Нападающего “Динамо” и сборной Украины дисквалифицировали на один год из-за допинга

13.02 / Создан мобильник с дисковым номеронабирателем

12.03 / В Латвии объявили ЧС из-за коронавируса

05.02 / Староверы поддержали идею внесения положения о Боге в Конституцию

17.02 / Руководитель Черноморской таможни рассказал о своих доходах и ответил на обвинения в коррупции

13.03 / Российская журналистка рассказала об увольнении по обвинению в харассменте

04.02 / Россия предложила Швеции возобновить диалог между военными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска