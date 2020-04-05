В Москве найдены пролежавшие в квартире полтора года мумии двух сестер

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05.04.2020, 10:08, Новости дня

В московской квартире в субботу обнаружили мумифицированные останки двух сестер, сообщают СМИ.

Находка сделана в квартире одного из домов по улице Байкальской. Местная жительница вызвала полицию, забеспокоившись, что 55-летняя и 58-летняя женщины давно не выходят из дома. Прибывшие в квартиру сотрудники полиции и МЧС вскрыли дверь, где обнаружили тела женщин, информирует РЕН-ТВ.

Предположительно, они умерли около полутора лет назад, причины пока неизвестны. Проводится проверка.



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