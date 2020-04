В Афганистане задержали лидера местной ячейки ИГИЛ

05.04.2020, 9:59, Новости дня

4 апреля в Афганистане задержали главу местной ячейки ИГИЛ Аслама Фаруки, сообщает “Немецкая волна”.

Вместе с ним были задержаны еще 19 джихадистов.

По словам представителя совета национальной безопасности Афганистана Джавида Фейсала, гражданин Пакистана Абдула Оракзай, известный как Аслам Фаруки, признался в наличии связей ячейки с местными спецслужбами. Об этом Фейсал написал в своем Twitter.

#ISKP leader Abdullah Orakzai, a Pakistani national known as Aslam Farooqi was detained in a complex operation by @NDSAfghanistan special forces. In initial investigations, he has confessed of strong relationship between Islamic State-Khurasan and regional intelligence agencies. pic.twitter.com/WdkOl8MTFQ

— Javid Faisal (@Javidfaisal) April 4, 2020

Фаруки считают ответственным за недавнее нападение на храм сикхов в Кабуле, в результате которого погибли 25 человек, пострадали не менее 150. Об инциденте писало агентство Reuters 25 марта.

Ячейка ИГИЛ активна в Афганистане с 2015 года. “Немецкая волна” пишет, что в последние месяцы из-за борьбы с военными Афганистана, США и боевиками “Талибана” ячейка ослабла.