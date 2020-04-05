В США уволили разведчика, который дал ход жалобе информатора на разговор Трампа с Зеленским

05.04.2020, 9:59, Новости дня

3 апреля Белый дом уволил генерального инспектора разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона, который летом 2019 года уведомил Конгресс о возможных нарушениях при разговоре президента Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал CNN.

Формально Аткинсон находится в административном отпуске, а уволен будет через 30 дней.

4 апреля на брифинге в Вашингтоне Трамп назвал решение об увольнении генинспектора правильным, поскольку тот “взял фальшивый отчет и передал его Конгрессу”. По мнению главы Белого дома, Аткинсон должен был сначала встретиться с ним, а потом давать или не давать ход жалобе от информатора.

Переданные в Конгресс материалы разведсообщества Трамп назвал “мошеннической расшифровкой”, а разговор с Зеленским – “идеальным”. Президент подчеркнул, что увольнение инспектора – его “полное право”.

Аткинсон заявлял в феврале, что последние полгода стали “ужасным временем” для информаторов, которые рискуют быть разоблаченными и осмеянными за свою работу.

В августе 2019 года анонимный сотрудник американской разведки оформил официальную жалобу на имя руководства, в которой шла речь о некоем обещании, прозвучавшем из уст президента Трампа в ходе его телефонного разговора с иностранным лидером. Аткинсон решил, что полученные сведения являются достаточно тревожными, чтобы придать жалобе статус неотложной; по закону это требовало уведомления комитетов Конгресса по надзору. Тогдашний и.о. директора национальной разведки Джозеф Магуайр отказался сообщить конгрессменам текст докладной, но затем вынужден был уступить.

Позже выяснилось, что речь в жалобе шла о беседе Трампа с Зеленским, которая состоялась 25 июля 2019 года.

Демократическое большинство Палаты представителей инициировало импичмент президента. Демократы заявляли, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы украинские власти начали расследование в отношении Джо Байдена, вероятного соперника действующего президента на выборах 2020 года.

18 декабря Палата представителей одобрила две статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: “злоупотребление служебным положением”, а также “препятствование работе Конгресса” во время проведения расследования. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

7 февраля Трамп уволил Александера Виндмана с должности главного эксперта Совета нацбезопасности США. Виндман был одним из офицеров, слышавших июльский телефонный разговор президентов, он дал показания на слушаниях в Конгрессе.