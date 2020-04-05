 

Врачи уточнили число пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве

05.04.2020, 9:54, Новости дня

Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве возросло до десяти. По сообщению региональных медицинских служб, четверо пострадавших, в том числе один ребенок, госпитализированы, еще шестерым врачи оказали помощь амбулаторно.

Ранее сообщалось о трех погибших и шести пострадавших, напоминает ТАСС. Спасатели завершили работы на месте взрыва, в настоящее время идет вывоз строительного мусора и обследование дома при помощи комплекса "Струна" с целью определить состояние несущих конструкций.

Взрыв газа во втором подъезде жилого пятиэтажного дома по улице Гагарина в Орехово-Зуево произошел в 13:08 в субботу, 4 апреля. В результате полностью обрушились три этажа, в двух подъездах полностью или частично разрушены десять квартир. По предварительной информации, причиной взрыва стала неисправная газовая колонка в одной из квартир.

Всего из дома на 80 квартир эвакуировано 200 человек. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



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