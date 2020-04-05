Из-за коронавируса приостановлено авиасообщение между Москвой и Республикой Алтай

05.04.2020, 9:54, Новости дня

Авиакомпания S7 с 5 апреля отменила рейсы между Москвой и Горно-Алтайском. Ранее, 1 апреля, приостановила рейсы авиакомпания "Победа". Таким образом, авиасообщение республики с Москвой приостановлено полностью.

По сообщению главы республики Олега Хорохордина, это сделано с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. По данным правительства региона, "Победа" приостановила рейсы до 31 мая, а S7 — до 23 апреля, передает "Интерфакс".

Случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Республике Алтай пока не зафиксировано. По последним данным пресс-центра правительства республики, на домашнем карантине после посещения зарубежных стран там сейчас находятся 165 человек, все они здоровы. Снято с медицинского наблюдения 262 человека.

По последним данным Роспотребнадзора, в республике лабораторно обследовано 647 человек (904 пробы). По всем исследованиям результат отрицательный.

В настоящее время в РФ выявлено 4731 случаев заражения коронавирусом нового типа, 3357 из них – в Москве. Умерли 43 человека, выздоровели 333.