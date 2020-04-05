Правительство выделило деньги на покупку квартир для ветеранов

05.04.2020, 9:54, Новости дня

Правительство РФ выделило средства на покупку квартир для участников Великой Отечественной войны. Как сказано в распоряжении, опубликованном в воскресенье на портале правительственной информации, Минстрой получит 352,37 миллиона рублей. Деньги выделены из резервного фонда правительства.

Как сказано в распоряжении, субъекты РФ должны будут обеспечить жильем ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны.

Как ранее рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, премьер Михаил Мишустин одобрил его предложение обеспечить жильем 221 ветерана Великой Отечественной войны.