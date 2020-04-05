Загадочные трубные звуки над Восточной Европой связали с надвигающимся апокалипсисом

05.04.2020, 9:53, Разное

В некоторых государствах Восточной Европы жители часто жалуются на возникновение загадочных трубных звуков неустановленного происхождения. Специалисты не отвергают вероятность того, что они являются предвестниками апокалипсиса.

Несмотря на то, что природа этих трубных звуков еще не установлена, исследователи полагают, что их источником является движение тектонических плит. Согласно одной из гипотез в мантии под Европой может находиться литосферная плита, именуемая «Великой Адрией». Вероятный сдвиг Африканской плиты был способен оказать давление на «Великую Адрию», в результате стали возникать сейсмические процессы, а вместе с ними и трубные звуки.

Однако существуют эксперты с иным мнением. Они полагают, что загадочные трубные звуки имеют не земное, а внеземное происхождение. Причиной их появления называют деятельность инопланетных цивилизаций, испытывающих свои космические корабли рядом с Землей. Но традиционные исследователи все же придерживаются идеи, что трубные звуки указывают на скорое мощное извержение вулкана в Европе.