В Таиланде коронавирус диагностировали у семи россиян

05.04.2020, 9:48, Новости дня

Коронавирус нового типа обнаружен у семи граждан РФ в провинциях Чонбури и Пхукет в Таиланде, следует из общей базы данных департамента контроля заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Среди зараженных – шесть женщин от 28 до 60 лет и один 48-летний мужчина. Четверо россиян с коронавирусом находятся в провинции Чонбури, где расположен город Паттайя, остальные – на острове Пхукет, передает ТАСС.

При этом одна 34-летняя женщина, которая находится на Пхукете, зарегистрирована в базе минздрава провинции как гражданка Казахстана, а в базе минздрава Таиланда – как гражданка России.

Также минздрав Чонбури сообщает, что коронавирус диагностирован у 9-летнего мальчика из России, хотя общая база данных называет его гражданином Таиланда.

31 марта заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин говорил об обнаружении коронавируса у трех россиян.

Накануне сообщалось, что российская авиакомпания S7 с 4 апреля вынуждена приостановить рейсы для вывоза пассажиров из Таиланда, Вьетнама и Японии.

МИД РФ заверял, что оставшиеся за границей россияне получат помощь, а правительство одобрило выделение средств на помощь оставшимся за границей гражданам.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.