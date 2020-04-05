После гибели трех детей при пожаре под Екатеринбургом возбуждено дело

05.04.2020, 9:48, Новости дня

Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех детей и госпитализации еще двоих при пожаре в жилом доме в Свердловской области, информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура района поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали, что в результате пожара в частном доме в селе Елань в Свердловской области погибли трое детей, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Погибли девочки 2 и 5 лет и 8-летний мальчик. В больницу доставлены двое мальчиков 10 месяцев и 8 лет. У них отравление угарным газом и термические ожоги.

«По предварительной информации, дети находились дома с матерью и ее сожителем, которые при пожаре не пострадали», – отмечается в сообщении ведомства.

Начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что семья состояла на учете как неблагополучная.

«В отношении родителей представителями территориального ОВД неоднократно возбуждались административные дела по факту ненадлежащего воспитания детей. Сотрудники полиции совместно с коллегами из МЧС и СК отрабатывают различные версии произошедшего ЧП, в том числе неисправность печного отопления», – сказал Горелых.