Следователи решили проверить психику задержанного за убийство пяти человек под Рязанью

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05.04.2020, 9:30, Новости дня

Следствие собирается назначить психиатрическую экспертизу мужчине, который задержан за убийство пятерых человек в Рязанской области, сообщили в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела ему планируют назначить психолого-психиатрическую экспертизу», – передает ТАСС слова представителя правоохранительных органов.

Экспертиза необходима для установления его психологических особенностей и мотивов убийства.

Накануне мужчина 1988 года рождения расстрелял компанию, шумевшую под окнами. Подозреваемый задержан и доставлен на допрос. Убиты пять молодых людей в возрасте от 22 до 31 года, в том числе девушка.



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