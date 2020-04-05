Эксперты назвали лучшие смартфоны Samsung 2020 года

05.04.2020, 9:30, Разное

Составлен список лучших смартфонов южнокорейской корпорации Samsung 2020 года. На первом месте расположился мобильный аппарат Galaxy A10 стоимостью 8200 рублей.

Смартфон Samsung Galaxy A10 получил 60% оценок 5 на «Яндекс.Маркете» за год после выхода. В нынешнем году о нем все еще вспоминают в Сети. Чуть дороже Galaxy A10s за 9000 рублей. Среди особенностей смартфона аккумулятор на 4000 мАч, объем памяти на 32 Гб и дисплей диагональю 6,2 дюйма. Далее расположились устройства Galaxy A30 и A30s. Они довольно похожи при стоимости 13 000 рублей, но могут порадовать потребителей более впечатляющей производительностью и емкостью «оперативы» в 3 Гб.

От 15 000 до 19 000 рублей стоят модификации A40, A50, M30s и A50s. Качество экрана данных девайсов имеет стандарт 1080p, в гаджетах присутствуют модуль бесконтактной оплаты NFC и мощная камера, оперативная памяти имеет емкость 6 Гб. Почти 37 000 рублей придется заплатить поклонникам техники южнокорейской компании за Samsung Galaxy A80. На 2000 рублей меньше обойдется модель Galaxy S10e с существенным объемом памяти до 128 Гб. Лидируют смартфоны Galaxy Note 9, S10, Note 10, S10+ и Note 10+. Обзавестись ими можно за 41-69 тысячи рублей. Объем ОЗУ может составлять, в зависимости от комплектации, 8-12 Гб, постоянной памяти — до 256 Гб. Все эти гаджеты функционируют на современных процессорах, а автономность до 20 часов обеспечивается емкой батареей.