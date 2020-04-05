В Ярославской области подтвержден еще один тест на коронавирус

05.04.2020, 9:47, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

В Ярославской области подтвержден еще один тест на коронавирус. Заболевший – мужчина из Ярославского района, недавно вернувшийся из-за границы.

Всего в регионе лечение от COVID-2019 проходят 6 человек, еще 8 под подозрением (пробы отправлены в Москву на подтверждение). В режиме изоляции находятся 1537 жителей региона.

В мире по состоянию на 8 утра 5 апреля зарегистрировано 1 196 021 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (прирост за сутки 93 316 случаев – 8,8 процентов). В 176 странах мира вне Китая зарегистрировано 1 113 091 случаев COVID-2019 (за последние сутки прирост 96 261 – 9,5 процентов).

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 401 808 человек, по состоянию на 4 апреля под контролем остаются 198 124 человека.