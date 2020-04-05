 

Детская писательница Жаклин Уилсон в 74 года назвала себя лесбиянкой

05.04.2020, 9:09, Разное

Детская писательница Жаклин Уилсон из Великобритании в возрасте 74 лет объявила себя лесбиянкой. По словам автора, она на протяжении 18 лет состоит в отношениях с другой женщиной.
Такое признание Жаклин Уилсон сделала перед выходом своей очередной книги Love Frankie, которая посвящается влюбленным мужчинам. Писательница отметила, что не стремилась никогда скрывать собственную сексуальную ориентацию, а родственники всегда знали о ее любовных предпочтениях.

Жаклин Уилсон начала пробовать свои силы в литературе еще в детские годы. В девятилетнем возрасте она написала рассказ «Знакомьтесь с червями». После школы автор устроилась на работу в женский журнал Jackie. Затем она переехала жить в Шотландию, где встретила будущего супруга Уильяма Уилсона, от которого родила дочь Эмму. Три года назад творческий деятель призналась, что тот брачный союз она сочла «нормальным», но с мужем у нее было мало общего.



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