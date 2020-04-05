Онлайн-продажи гантелей в РФ выросли более чем в три раза

05.04.2020, 9:08, Новости дня

На фоне введения режима самоизоляции в РФ более чем в три раза выросли онлайн-продажи гантелей и в пять раз – мышечных массажеров, говорится в исследовании E-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon. Были проанализированы около 3 млн заказов и 4,5 млн поисковых запросов.

«Россияне не считают закрытие фитнес-клубов и самоизоляцию поводом для того, чтобы перестать заниматься спортом. Аналитики Ozon отметили в марте значительный рост спроса на товары для спорта и фитнеса по сравнению с февралем 2020. Наиболее популярными становятся упражнения на прокачку отдельных групп мышц и наращивание мышечной массы. Так, продажи гантелей в марте выросли на 244% относительно февраля, а продажи эспандеров и утяжелителей – на 100% и 92% соответственно», – передает ТАСС сообщение аналитиков.

Отмечается, что рост продаж массажных роликов и мышечных массажеров на Ozon в марте составил 415% относительно февраля. Одновременно на 225% выросли продажи скакалов, степ-платформ – на 64%, рост продаж роликов для пресса составил 73%, продажи обручей выросли на 10%. Растут и продажи ковриков для йоги и фитнеса.

Также выросли продажи спортивной одежды – на 120%. Кроссовки в то же время стали покупать на 10% реже.

В четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил о продлении нерабочих дней с сохранением зарплаты в РФ до 30 апреля включительно. Российские власти пошли на эти вынужденные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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