Рецепт для воскресного завтрака: шотландские блинчики от Елизаветы II

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05.04.2020, 9:03, Разное

В далеком 1959 году 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр вместе с супругой приезжал в Шотландию по приглашению королевы Елизаветы: прием проходил в поместье Балморал, и к чаю Ее Величество заказала у поваров блинчики по своему рецепту. Дуайт был настолько впечатлен их вкусом, что попросил Елизавету II поделиться с ним рецептом, она обещала прислать ему письмо и через некоторое время это обещание исполнила. Спустя много лет, в 2013-м, тот листок с напечатанным королевой рецептом был опубликован в книге Шона Ашера Letters of Note.

Дорогой мистер Президент. Увидев вашу фотографию в сегодняшней газете, я вспомнила, что так и не отправила вам рецепт блинчиков, который обещала в Балморале. Надеюсь, вы найдете его удачным, – говорится в письме.

Ингредиенты для 16 блинчиков:

2 яйца
4 ст. л. сахарной пудры
2 чашки молока
4 чашки муки
2 ч.л. соды
3 ч.л. винного камня (можно заменить лимонной кислотой или винным уксусом)
2 ст.л. растопленного сливочного масла

Приготовление:

1. Смешайте яйца, сахарную пудру и чашку молока.
2. Добавьте муку, тщательно перемешайте.
3. Влейте оставшееся молоко, добавьте соду, винный камень (или его заменители) и сливочное масло. Снова хорошенько перемешайте.
4. Выпекайте блинчики на среднем огне.



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