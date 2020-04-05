Календарь: 5 апреля – На Русь пришли первые евроинтеграторы и утонули

05.04.2020, 9:01, Новости дня

В этот день в 1242 году на Чудском озере состоялось Ледовое побоище. Эта битва считается одной из важнейших в истории страны побед.

Предположительно, количество русских воинов, принявших участие в сражении, равно 15 тысячам, ливонские рыцари привели с собой около 12 тысяч воинов, большей частью ополченцев. Ливонские воины выстроились в популярный в то время боевой клин, разместив тяжёлых рыцарей на флангах, а лёгких – внутри клина. Данное построение называлось русскими летописцами «великой свиньёй». Александр Невский противопоставил этой стереотипной тактике рыцарей новое построение русских войск. Основные силы он сосредоточил не в центре («челе»), как это всегда делали русские войска, а на флангах.

Впереди расположился передовой полк из легкой конницы, лучников и пращников. Боевой порядок русских был обращен тылом к обрывистому крутому восточному берегу озера, а княжеская конная дружина укрылась в засаде за левым флангом. Рыцарский клин прорвал центр русского войска. Наткнувшись на обрывистый берег озера, малоподвижные, закованные в латы рыцари не смогли развить свой успех. Фланги русского боевого порядка («крылья») зажали клин в «клещи». В это время дружина Александра Невского нанесла удар с тыла и завершила окружение противника.

Под натиском русских полков рыцари смешали свои ряды и, потеряв свободу манёвра, вынуждены были обороняться. Завязалась жестокая сеча. Русские пехотинцы стаскивали рыцарей с коней крючьями, рубили топорами. Ливонские рыцари, которые были облачены в тяжёлые доспехи, становились совершенно беспомощны без своих коней. Битва распалась на отдельные очаги. Там, где скапливались большие группы рыцарей, лёд не выдерживал их тяжести и ломался. Многие рыцари утонули. Русская конница преследовала разбитого противника больше 7 км, до противоположного берега Чудского озера.

Войско Ливонcкого ордена потерпело полное поражение и понесло огромные по тем временам потери: до 450 рыцарей погибли и 50 попали в плен. Кнехтов было уничтожено несколько тысяч. Ливонский орден был поставлен перед необходимостью заключить мир, по которому крестоносцы отказывались от притязаний на русские земли, а также от части Латгалии (область в восточной Латвии). Победа русского войска на льду Чудского озера имела большое политическое и военное значение. Ливонскому ордену был нанесен сокрушительный удар, продвижение крестоносцев на Восток остановилось. Ледовое побоище явилось первым в истории примером разгрома рыцарей войском, состоявшим в основном из пехоты, что свидетельствовало о передовом характере русского военного искусства.

События дня:

1806 г. – испанцы прекратили бойкот поставок продовольствия в русские поселения Аляски.

1941 г. – немецкие и итальянские войска вторглись в Югославию и Грецию.

1991 г. – в подмосковной Кубинке была сформирована одна из известных авиационных групп высшего пилотажа «Русские Витязи».

Именинники:

Алексей, Анастасия, Василий, Лидия, Мария, Сергей.

Родились:

Наталья Кустинская (1938 – 2012 гг.) – советская актриса.

Кирсан Илюмжинов (1962 г.) – президент и глава Республики Калмыкия (1995 – 2010 гг.), президент Международной шахматной федерации.

Эвелина Блёданс (1969 г.) – российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

Наталья Рагозина (1976 г.) – непобежденная российская спортсменка-боксер, чемпионка мира по боксу среди профессионалов во втором среднем весе.