В Казани полиция задержала вышедшую за лекарствами пенсионерку

05.04.2020, 9:01, Новости дня

Сотрудники МВД заявили, что гражданканарушила режим самоизоляции.

В субботу, 4 апреля произошло сразу два спорных случая задержания за нарушение самоизоляции. В первом случае полицейские повязали мужчину по имени Иисус на Патриаршьих в Москве.

Второй случай произошел в Казани, на улице Пушкина. Шесть полицейских придрались к пожилой женщине, которая, по ее словам, вышла купить лекарства.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта на улице Пушкина. Пенсионерка пыталась убедить сотрудников МВД отпустить ее, чтобы она пошла домой. Полицейские не вняли уговорам и доставили в отдел полиции писать объяснительную.

Напомним, что ранее известный музыкант Сергей “Паук” Троицкий объяснил, что ждет россиянку, которую задержали в Черногории за распространение сообщение о коронавирусе.