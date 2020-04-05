Ученые нашли соединение блокирующее коронавирус на ранней стадии

05.04.2020, 8:53, Разное

Международная группа ученых под руководством Джозефа Пеннингера из Университета Британской Колумбии нашла эффективно блокирующее «клеточную дверь» соединение, противодействующее заражению коронавирусом. Вещество может существенно помочь остановить распространение инфекции на ранней стадии.

Благодаря данному исследованию можно иначе посмотреть на коронавирус, его способность заражать внутренние органы и взаимодействие на клеточном уровне. Специалисты выразили надежду, что полученные результаты поспособствуют созданию нового медицинского препарата для лечения пандемии Covid-19.

В изученных экспертами клетках соединение hrsACE2 ингибировало нагрузку инфекции почти в 5000 раз. Инфекция может распространяться в искусственных тканях почек и кровеносных сосудов человека, как смогли выяснить ученые. Такая информация крайне важна для них, благодаря ей медики поняли, почему тяжелые случаи коронавируса способны повредить сердце и сопровождаются полиорганной недостаточностью. Они доказали, что hrsACE2 снижает риск появления опасной инфекции. В конце исследования Джозеф Пеннингер отметил, что направленная на «клеточную дверь», которую обязан преодолеть вирус для проникновения в организм, терапия теперь дает большую надежду прекратить распространение пандемии.

По состоянию на 4 апреля специалисты подтвердили больше 1,1 миллиона эпизодов заражения коронавирусом на планете. Более всего подверглись пандемии жители нескольких европейских государств, США, Иран, Турция и материковый Китай. Определенные страны, к примеру, Швейцария и Италия, отказываются тестировать людей, у которых только несущественные признаки болезни. Разные исследователи дают свой прогноз касательно будущего пандемии. Некоторые считают, что она не окажется преградой для нормальной жизни людей.