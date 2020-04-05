Выросло число пострадавших при взрыве в доме в Орехово-Зуеве

05.04.2020, 8:48, Новости дня

По уточненным данным, при взрыве в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве пострадали 10 человек, сообщили в медицинских службах региона.

«В результате взрыва пострадали 10 человек, четверо из них, включая ребенка, госпитализированы, шестерым медицинская помощь оказана амбулаторно», – передает ТАСС слова представителя медслужб.

Накануне в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево произошел взрыв, предварительной причиной названа неисправность газовой колонки.

Жертвами взрыва стали три человека, сообщалось, что пострадали шестеро.