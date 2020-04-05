Выросло число пострадавших при взрыве в доме в Орехово-Зуеве
05.04.2020, 8:48, Новости дня
По уточненным данным, при взрыве в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве пострадали 10 человек, сообщили в медицинских службах региона.
«В результате взрыва пострадали 10 человек, четверо из них, включая ребенка, госпитализированы, шестерым медицинская помощь оказана амбулаторно», – передает ТАСС слова представителя медслужб.
Накануне в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево произошел взрыв, предварительной причиной названа неисправность газовой колонки.
Жертвами взрыва стали три человека, сообщалось, что пострадали шестеро.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет