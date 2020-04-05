 

В Чернобыльской зоне потушили масштабный пожар

05.04.2020, 8:48, Новости дня

Украинские пожарные с помощью авиации потушили масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщила госслужба по ЧС Украины.

На открытый огонь сброшено 50 тонн воды. Спасатели сообщали о повышенном радиационном фоне на отельных участках тушения, передает «Интерфакс».

Пожар у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник накануне. Сообщалось, что тушением занимались около 130 пожарных и два самолета.



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