В Умани ночью горел гостинично-ресторанный комплекс

05.04.2020, 8:42, Новости дня

Сегодня ночью в Умани Черкасской области горел гостинично-ресторанный комплекс “Хуторок Слобода”. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Возгорание произошло около 1.00, тушили пожар четыре часа.

“Огнем уничтожено деревянное двухэтажное здание кафе, одноэтажное здание кухни и восемь деревянных беседок на общей площади около 1,7 тыс. м²”, – говорится в сообщении.

Жертв или пострадавших нет.