В Умани ночью горел гостинично-ресторанный комплекс
05.04.2020, 8:42, Новости дня
Сегодня ночью в Умани Черкасской области горел гостинично-ресторанный комплекс “Хуторок Слобода”. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Возгорание произошло около 1.00, тушили пожар четыре часа.
“Огнем уничтожено деревянное двухэтажное здание кафе, одноэтажное здание кухни и восемь деревянных беседок на общей площади около 1,7 тыс. м²”, – говорится в сообщении.
Жертв или пострадавших нет.
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