В мире коронавирусом заразились более 1,2 млн человек

05.04.2020, 8:42, Новости дня

По состоянию на утро 5 апреля коронавирусной инфекцией во всем мире заразились 1 203 099 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

Жертвами вируса стали 64 774 человек, выздоровели 246 893.

В США число заразившихся достигло 312 146, из них умерли 8 499, излечились 14 997.

Испания опередила Италию и вышла на второе место по распространению болезни – там уже инфицированы 126 168 человек, погибли 11 947.

В Италии заразившихся 124 632, умерших 15 362, излечились 20 996.

Германия сообщает о 96 092 заразившихся, 1 444 погибших и 26 400 выздоровевших.

Франция опередила Китай и вышла на пятое место – там инфицированы уже 90 848 человек, умерли 7 574.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На вечер 4 апреля в Украине, по сведениям Министерства здравоохранения, насчитывается 1225 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, 32 человек умерли, 25 выздоровели.