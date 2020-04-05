Собянин: Москва – в самой высокой группе риска по коронавирусу

05.04.2020, 8:38, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столица – в самой высокой группе риска по заражению коронавирусом COVID-19. Через Москву проезжало множество путешественников. Также в ней много заболевших, которые находятся в больницах и стационарах, сообщил он в эфире телеканала "Россия 1".

Поэтому власти Москвы вынуждены принимать максимально жесткие решения, необходимые в сложившейся ситуации. При этом все принимаемые меры — временные.

В настоящее время в РФ выявлено 4731 случаев заражения коронавирусом. 3357 из них – в столице. Умерли 43 человека, выздоровели 333.