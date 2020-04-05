Бесплатно, качественно, доступно: в России заработал портал для дистанционного обучения

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05.04.2020, 8:38, Новости дня

"Доступ всем". Это название портала, где собрали лучшие бесплатные сервисы и акции, которые созданы в РФ для дистанционного обучения. Школьники и студенты страны будут получать знания в таком режиме до конца апреля. Как работает ресурс?

"Яндекс.Уроки" бэкстейдж. Настоящая съемочная площадка. Операторы, режиссеры, техники, осветители — как всегда, по ту сторону экрана. В кадре – педагоги. Главные герои многосерийного без преувеличения стратегического проекта "Онлайн-школа".

"Дистанционное образование в данной ситуации — это выход. Это помощь. Это то самое средство, подспорье, которое сегодня необходимо каждому школьнику и каждому учителю", — отмечает кандидат педагогических наук Елена Саплин.

Контент бесплатный, качественный и доступный. Все, что нужно для учебы, — компьютер или смартфон. Яндекс-школа – словно виртуальная копия обычной. Расписание, уроки, даже перемены – по стандартному графику. Главное — не пропустить звонок.

В эфире — биология. Тема актуальная — бактерии и вирусы. За 45 минут педагог расскажет материал. В онлайн-чате ответит на вопросы. Специалисты подготовили полноценную программу для учеников с 5 по 11 класс. Для выпускников дополнительно разработали интенсивы. ЕГЭ и ОГЭ не за горами. Самое время — решать задачки.

 

Чему же равен угол между биссектрисами? Разобраться помогут преподаватели образовательного центра "Сириус". Здесь ищут и раскрывают таланты в онлайн-пространстве тоже. Дистанционные курсы доступны всем вне зависимости от места и времени. На связи — ученики даже из самых отдаленных регионов.

"Постоянные занятия на портале позволяют держать хватку и постоянно оставаться в тонусе. Они позволяют сохранять готовность к ЕГЭ и олимпиадам", — говорит ученик 11 класса Денис Швейкин.

Их дружба с "Сириусом" началась четыре года назад. Занятия на платформе Денис совмещает со школьной программой. Точные предметы – научная стихия, которую удалось покорить. В личном зачете — десятки дипломов и сертификатов.

Ведущие педагоги просто о сложном рассказывают в индивидуальном порядке. Проверяют задачи, дают рекомендации. Буквально ведут учеников вплоть до окончания школы. Более 80 тысяч уже прошли обучение. Из-за карантина в онлайн вышли и студенты. Помимо основного вуза, теперь могут поучиться в виртуальном. Университет Skillbox открывает доступ к лекциям по дизайну, разработке, маркетингу.

"Студенты стали учиться больше. Примерно на 10-15 процентов. Стоит отметить, что мы сделали специальное предложение для всех, кто захочет себя попробовать", — подчеркивает генеральный директор и совладелец онлайн-университета Skillbox Дмитрий Крутов.

Уже запустили 180 образовательных программ. Продолжительность обучения — от нескольких недель.



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