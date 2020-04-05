Врач предостерег пожилых людей на карантине от неподвижности и переедания

05.04.2020, 8:38, Новости дня

Израильский доктор Леонид Эйдельман предостерег пожилых людей, которые находятся на карантине, от неподвижности и переедания. И то и другое в совокупности со стрессом на протяжении долгих недель может стать причиной обострения хронических заболеваний, отметил он. Сидя дома в неподвижности, они могут стать лежачими больными, предупредил медик.

Врач также отметил, что людям, имеющим хронические заболевания, а также людям с симптомами болезней сердца не нужно избегать посещения клиник, если им требуется продолжение лечения, передает РИА Новости.

Нужно дистанцироваться от пожилых людей физически, чтобы не заразить их коронавиурсом COVID-19, но нельзя лишать их социальных контактов, уверен Эйдельман.

Доктор также посоветовал людям на самоизоляции найти какое-то хобби, дело, которое будет их отвлекать. Это поможет в преодолении стресса. Он также напомнил, что болезнь, вызванная коронавирусом, в большинстве случаев не смертельная, и многие – те, кто не входит в группу риска, — переносят ее в легкой форме.