Названы электромобили с самым большим запасом хода

05.04.2020, 8:30, Разное

Эксперты Autocar попытались на практике определить, сколько каждый электрокар смог бы проехать на одном подзаряде. В соревновании принимали участие разные модели азиатской и американской сборки.

Имеются несколько систем, по которым оценивают запас хода электромобилей: EPA, WLTP и NEDC. Первая считается наиболее строгой, но специалисты из Великобритании приняли решение протестировать более десяти автомобилей на практике, не опираясь на сведения, указанные в документах.

Лидером в результате проведенных испытаний признали кроссовер Hyundai Kona Electric, который способен на одном подзаряде преодолеть не менее 417 км. Объем батареи данного транспортного средства составляет 64 кВтч. На второй позиции расположились одновременно две модели – KIA Niro EV и Jaguar I-Pace с показателем 407 км. При этом у машины южнокорейского производителя емкость аккумулятора составляет только 64 кВтч, а «британец» может похвастаться агрегатом на 90 кВтч.

Далее в перечне находится Tesla Model 3 Performance, который проезжает 385 км на одном подзаряде. Первую «пятерку» лучших замкнул еще один автомобиль компании Илона Маска Model X P100D – 100 кВтч. Среди остальных машин в списке электрокаров с наиболее существенным запасом хода Nissan LEAF e+ (349 км), Mercedes-Benz EQC (335 км), Tesla Model S (328 км), Audi e-tron (315 км), Renault ZOE R135 (309 км), Tesla Model 3 Standart Range Plus (291 км) и BMW i3 (266 км). На основе полученных данных специалисты сделали вывод, что более значительная батарея не во всех случаях означает хороший запас хода, к тому же, в большей части исследований результаты EPA ближе к реальности, нежели у иных систем измерения.