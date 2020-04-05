В США начали тестировать на антитела к коронавирусу

05.04.2020, 8:30, Новости дня

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) начали тестировать на антитела к коронавирусу, чтобы более точно определить число переболевших COVID-19, пишет Politico со ссылкой на источник в CDC.

Испытуемых при тестировании разделят на группы: люди из районов, где наблюдаются вспышки COVID-19, из районов со спокойной обстановкой, а также специфические группы, в частности медработники, передает «Интерфакс».

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны одобрило использование системы тестирования для выявления антител выздоровевших после перенесенной коронавирусной инфекции.

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