 

Компания Xiaomi показала проекционный автомобильный дисплей

05.04.2020, 8:30, Разное

Китайский производитель мобильных гаджетов Xiaomi использовал собственную краудфандинговую платформу для презентации проекционного дисплея для автомобилей Carrobot Smart Head-Up Display. Устройство удастся установить даже на старые модели автомобилей.
Производством проекционного дисплея для транспортных средств, анонсированного на площадке коллективного финансирования Youpin, займется партнер компании Xiaomi — Carrobot. Проекционный экран Carrobot Smart Head-Up Display предоставит водителю всю информацию о скорости движения и карте маршрута, о том, сколько осталось проехать пути до пункта назначения, а также об оборотах двигателя. При этом информирование не отвлекает от процесса вождения, поскольку не требуется отводить взгляд на приборную панель.

Большинство современных автомобилей уже оснащены похожими проекционными дисплеями, но компания Xiaomi разрабатывала свое устройство таким образом, чтобы им могли воспользоваться даже владельцы старых моделей авто. Также устройство Carrobot Smart Head-Up Display поддерживает функцию голосового управления.



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