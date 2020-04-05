 

При обстрелах в ЛНР погибли два ополченца

05.04.2020, 8:16, Новости дня

В субботу на территории ЛНР погибли в результате обстрелов со стороны украинских силовиков два ополченца, заявили в представительстве ЛНР в СЦКК.

«В 19.30 4 апреля зафиксирован обстрел с направления Попасная (под контролем ВСУ) по Калиново (под контролем ЛНР). В результате обстрела, от множественных осколочных ранений погибло двое военнослужащих Народной милиции ЛНР», – передает РИА «Новости» заявление СЦКК.

Обстрел вели с помощью противотанковой управляемой ракеты.

В пятницу в Кремле выразили сожаление в связи с тем, что договоренности по Донбассу по-прежнему не выполняются.



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