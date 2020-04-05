 

Пьеха, Семенович и Кортнев пожаловались на дефицит денег из-за коронавируса

05.04.2020, 8:09, Разное

В начале весны многие отечественные знаменитости вынуждены были отменить свои творческие проекты в связи с распространением коронавируса. Так, Пьеха, Семенович, Седокова и Кортнев признались, что остались, практически, без средств к существованию.
По словам Анны Седоковой, ее бизнес потерпел убытки в связи с коронавирусом. Не так давно певица запустила коллекцию домашней одежды, но при нынешнем положении немногие люди могут делать покупки, что расстроило ее. Звезда боится потерять штат из подчиненных, потому как ей нечем платить им. Концертов у Седоковой в ближайшее время не предвидится, и она не знает, что будет дальше.

Фронтмен группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев тоже переживает не лучший период в собственной жизни. Ему приходится жить с близкими на отложенные ранее ресурсы. Выступления коллектива музыканта тоже отменили, поэтому никаких поступлений в семейный бюджет нет. Вместе с тем, исполнитель не расстраивается и пытается искать позитивные моменты. В частности, он занимается физкультурой и публикует записи новых треков в интернете.

Анна Семеновича потеряла много денег из-за пандемии. Она прежде рассчитывала на рекламный контракт, но его заморозили. Сейчас певица испытывает нехватку денежных средств, которые хотела инвестировать в развитие собственного дела. У Стаса Пьехи также организаторы отменили ряд концертов, но сам певец утверждает, что здоровье должно быть на первом месте. Он регулярно употребляет лекарства, стимулирующие иммунную систему и дезинфицирует руки.



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