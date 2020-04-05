 

Виктор Бут перестал выходить на связь

05.04.2020, 8:08, Новости дня

В последнюю неделю осужденный в США житель России Виктор Бут перестал выходить на связь, сообщила его жена Алла Бут.

«Виктор неделю не выходит на связь. Хотя звонков всего разрешено три за неделю. Мы в панике», – написала она в Facebook.

В конце марта в РФ выразили надежду, что в связи с освобождением в США многих заключенных на фоне пандемии коронавируса обретут свободу в том числе Виктор Бут, Константин Ярошенко и другие россияне.

Позже жена Ярошенко сообщила, что он заболел в американской тюрьме «каким-то ОРВИ» и не получает медицинскую помощь.



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